Fliegerbombe in Ludwigshafen soll kommende Woche entschärft werden

Ludwigshafen (dpa/lsw) - Eine am Dienstag in Ludwigshafen gefundene Fliegerbombe soll erst kommende Woche entschärft werden. Derzeit werde nach einem geeigneten Ort für die Entschärfung gesucht, die für den 25. Juni angesetzt sei, teilte die Stadtverwaltung Ludwigshafen am Mittwoch mit. Ein Bagger war bei Sondierungsarbeiten des Chemiekonzerns BASF auf die 500-Kilogramm-Bombe im Rhein gestoßen. Momentan befinde sie sich auf einer bewachten schwimmenden Plattform. Laut Kampfmittelräumdienst gehe momentan keine Gefahr von der Bombe aus. Bei der Entschärfung müsse aber ein Sicherheitsradius von 1000 Metern eingehalten werden.

Kriterium für die Suche nach einem Entschärfungsort ist deshalb nach Angaben der Feuerwehr, dass möglichst wenige Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Für den Transport der Bombe auf dem Fluss soll der Rhein für den Schiffsverkehr vorübergehend gesperrt werden.