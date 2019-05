Die in Freiburg gefundene Fliegerbombe soll erst am Freitag unschädlich gemacht werden. Wie die Polizei mitteilte, bleibt die Fundstelle am alten Güterbahnhof abgesichert. Von der teils bereits zerschellten Bombe gehe für die umliegenden Gebäude keine Gefahr aus. Die Bewohner der evakuierten Häuser könnten in ihre Wohnungen zurück, hieß es. Die rund 60 Kilogramm schwere Fliegerbombe war am Donnerstag bei Bauarbeiten gefunden worden. Etwa 800 Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Die Stadt richtete Notquartiere ein. Wie es am Freitag genau weitergeht, teilte die Stadt noch nicht mit.