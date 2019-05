Eine in Freiburg entdeckte Fliegerbombe ist von Experten abtransportiert worden, um sie an einem sicheren Ort kontrolliert zu sprengen. Ein Entschärfen am Fundort sei aus Sicherheitsgründen nicht möglich, sagte am Freitag ein Polizeisprecher. Daher habe man sich zum Sprengen der Bombe an einem unbewohnten Ort entschieden. Die Arbeiten laufen den Angaben zufolge noch. Die rund 60 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Donnerstag bei Bauarbeiten am früheren Güterbahnhof der Stadt gefunden worden. Das Beseitigen der Bombe war zunächst für Donnerstagabend geplant und wurde dann auf Freitag verschoben.

Pressemitteilung