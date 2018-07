Schramberg (dpa/lsw)- Bei Bauarbeiten in Schramberg (Landkreis Rottweil) ist ein Baggerfahrer auf eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Ein Bauarbeiter hatte am späten Samstagvormittag Teile eines etwa 70 Jahre alten Blindgängers in einem Wohngebiet freigelegt, wie ein Polizeisprecher sagte. Beamte sicherten das Baugelände, evakuierten Mehrfamilienhäuser entlang zweier umliegender Straßen und riefen Sprengstoffexperten aus Stuttgart hinzu. Am Nachmittag gelang es den Fachleuten, die 250 Kilogramm schwere Bombe zu entschärfen.

Von dem Sprengsatz sei für die Anwohner keine unmittelbare Gefahr ausgegangen, sagte der Sprecher. Die Evakuierung sei eine Sicherheitsmaßnahme gewesen. Unklar war, wie viele Menschen davon betroffen waren. Sie mussten entweder ihre Häuser verlassen oder in den Keller gehen. Die Bombe stammte von den US-Streitkräften. Zuvor hatte „Neue Rottweiler Zeitung“ online über den Einsatz berichtet.