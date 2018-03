Fliegendes Helferlein: Roboter Cimon begleitet Gerst ins All

Bei seinem Aufenthalt auf der Internationalen Raumstation ISS wird Astronaut Alexander Gerst von einem fliegenden Helferlein unterstützt. Der kugelige Assistenzroboter Cimon soll ihn während der Horizons-Mission von Juni bis Oktober begleiten, wie Airbus Defence and Space am Montag mitteilte. Das Unternehmen aus Friedrichshafen am Bodensee hat Cimon im Auftrag des DLR Raumfahrtmanagements und in Kooperation mit IBM entwickelt. Cimon sei mit künstlicher Intelligenz ausgestattet, sagte Projektleiter Till Eisenberg.

Cimon könne zum Beispiel Fragen beantworten, bei der Lösung von Problemen helfen, Hintergrundinformationen liefern, aber auch mit der Crew sozial interagieren, sagte Eisenberg. Der Roboter habe ein Antriebssystem mit einer Art Propeller und könne dadurch in der Schwerelosigkeit frei fliegen. Die Astronauten könnten ihn per Sprachbefehl zu sich rufen. Zudem verfüge er über ein Display, auf dem beispielsweise Videos oder auch Baupläne angezeigt werden können. Der Name Cimon stehe für „Crew Interactive Mobile Companion“ - zu Deutsch etwa: Interaktiver mobiler Begleiter der Besatzung.

Neben der Hilfe bei der Arbeit darf Cimon die Crew-Mitglieder aber auch einfach nur unterhalten: Der Roboter habe die Lieblingslieder von Alexander Gerst gespeichert, sagte Eisenberg. Zudem könnten die Astronauten über ihn mit der Bodenstation kommunizieren. „Und ein paar Witze kennt er auch.“