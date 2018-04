Am Schloss Neuenbürg (Enzkreis) hat ein Hausmeister beim Fegen der Scheune versehentlich den Feueralarm ausgelöst. Der Feuermelder habe am Mittwochmorgen durch den aufgewirbelten Staub Alarm geschlagen, teilte die Polizei mit. Polizei und Feuerwehr rückten daraufhin an, konnten aber bald Entwarnung geben.