Auf einer Fläche von etwa einem Hektar haben im Landkreis Karlsruhe ein Stoppelfeld und eine Wiese gebrannt. Ursache für das Feuer am Freitag in Stutensee sei wohl ein bei Erntearbeiten durch einen Stein ausgelöster Funkenflug an einem Traktor mit Mähwerk gewesen, teilte die Feuerwehr mit. 50 Feuerwehrleute hätten den Brand rasch gelöscht. Verletzt wurde demnach niemand.

Mitteilung Feuerwehr

