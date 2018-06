Baden-Württemberg wird dem Paket zur Flüchtlingshilfe im Bundesrat zustimmen. Voraussetzung für das Votum am 16. Oktober in der Länderkammer sei, dass der Kompromiss sich so auch im Gesetzentwurf wiederfinde, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Freitag. Die Kommunen und Kreise zeigten sich zufrieden mit dem Paket, das die Länder am Donnerstag mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) aushandelten. Sie pochen aber auf weitere Schritte, um die Flüchtlingskrise zu entschärfen. Innenminister Reinhold Gall (SPD) stellte schnellere Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber in Aussicht.

Kretschmann hob im SWR insbesondere hervor, dass der Bund den Ländern künftig eine Pauschale von 670 Euro pro Asylbewerber und Monat zahlt. Damit sei auch ein Anreiz für die schnellere Bearbeitung von Asylanträgen geschaffen worden. „Je stärker der Bund die Verfahren verkürzt, desto weniger muss er bezahlen.“ Baden-Württemberg will nach seinen Worten auch die Gesundheitskarte für Flüchtlinge einführen, für die der Bund nun die Voraussetzungen schafft.

Innerhalb der Grünen ist die Einstufung von weiteren Balkanstaaten zu sicheren Herkunftsländern heikel. Insgesamt hält die Ökopartei das ausgehandelte Paket aber für eine „tragfähige Grundlage für das weitere Gesetzgebungsverfahren“, wie es in einer Erklärung von Kretschmann, der grünen Vize-Regierungschefs in den Ländern und den Partei- sowie Fraktionsvorsitzenden im Bund heißt. Kretschmann verwies darauf, dass es für Menschen aus sicheren Herkunftsländern des Balkans künftig legale Möglichkeiten geben wird, auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

Innenminister Gall sagte in SWRinfo, die Umsetzung der Beschlüsse aus Berlin sei eine enorme Herausforderung. „Beschlüsse, die beinhalten, dass diejenigen Asylbewerber, die aus sicheren Herkunftsstaaten kommen, länger in den Erstaufnahmeeinrichtungen verbleiben können, bedingen natürlich, dass wir auch genügend Erstaufnahmeeinrichtungen haben.“ Da habe Baden-Württemberg große Kraftanstrengungen vor sich.

Eine Herausforderung sieht Gall in der Ausweisung abgelehnter Asylbewerber. Man müsse sich darauf einstellen, dass schneller zurückgeführt werde. „Gleichwohl wollen wir den Anspruch an uns nicht aufgeben, dass wir auch diese Maßnahme so human wie irgend möglich durchführen.“ Die Menschen sollten so beraten werden, dass sie möglichst freiwillig ausreisten. CDU-Landeschef Thomas Strobl sagte, dass Asylbewerber, die zur Ausreise verpflichtet sind, nur noch das Nötigste erhalten. „In der Erstaufnahmeeinrichtung wird das Primat der Sachmittelgewährung betont. So werden Fehlanreize verhindert.“

Der Chef des baden-württembergischen Landkreistages, Joachim Walter (CDU) forderte die grün-rote Landesregierung auf, das Geld vom Bund wirklich an die Kreise und Kommunen zu geben. Das Land müsse den Kreisen, Städten und Gemeinden die Kosten für die Unterbringung, Versorgung und die Gesundheitskosten für Flüchtlinge voll ersetzen. Eine Abrechnung über Pauschalen müsse der Vergangenheit angehören. „Ich erwarte, dass Ministerpräsident Kretschmann nun zügig seine Zusage einlöst, dass das Land die erheblichen Ausgaben der Landkreise und Kommunen vollständig finanziell ausgleicht.“

Gemeindetagpräsident Roger Kehle (CDU) mahnte noch einmal ein Gesamtkonzept von Bund, Ländern und Kommunen zur mittel- und langfristigen Unterbringung und Integration von Flüchtlingen mit Bleiberecht an. Es müsse verhindert werden, dass man auch bei der Anschlussunterbringung der Flüchtlinge - wie bisher bei der Erstunterbringung - von einem Problem zum nächsten hüpfe.

