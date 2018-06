Flüchtlinge werden auch über den Jahreswechsel an die Stadt- und Landkreise verteilt. „Wir werden uns aber auf die Werktage beschränken. An den Feiertagen selbst planen wir keine Verlegungen“, sagte eine Sprecherin des zuständigen Regierungspräsidiums Karlsruhe den „Stuttgarter Nachrichten“ (Freitag). Das Land habe die Kreise über den Landkreistag aufgefordert, sicherzustellen, dass eine 24-stündige Erreichbarkeit der wesentlichen Ansprechpartner gegeben sei. In vielen Stadt- und Landkreisen sind Unterkünfte bereits jetzt so schwer verfügbar, dass es spätestens zum Jahresanfang zu Engpässen kommen könnte. Das Land habe zugesichert, so schonend wie möglich vorzugehen.