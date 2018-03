Flüchtlinge kommen auf Güterzug von Italien nach Deutschland

In einem Güterzug aus Italien in Richtung Köln sind drei Flüchtlinge aus dem afrikanischen Nigeria am Mittwoch illegal nach Deutschland eingereist. Als der Zug im badischen Offenburg (Ortenaukreis) stoppte, verließen sie den Zug, wie die Bundespolizei mitteilte. Sie wurden dabei entdeckt. Den Angaben zufolge hatten sie sich im Anhänger eines Lastwagens, der auf dem Güterzug transportiert wurde, versteckt. Dies sei äußert gefährlich, warnte die Bundespolizei. Bei den derzeit herrschenden winterlichen Temperaturen riskierten Flüchtlinge ihr Leben. Einen ähnlichen Fall hatte es am Dienstag in Weil am Rein bei Lörrach gegeben.

Pressemitteilung