Knapp zwei Wochen nach der Eröffnung der neuen B30 im Süden von Ravensburg ist ein tödlicher Unfall auf der Strecke passiert: Ein 65-jähriger Mann verunglückte am Donnerstagabend auf Höhe des Gewerbegebietes Karrer, ohne dass andere Fahrzeuge beteiligt waren.

Er starb noch an der Unfallstelle. Jetzt soll die Beschilderung an der Engstelle, an der das Unglück passiert ist, überprüft werden.

Autofahrer war nicht angeschnallt Der Mann fuhr laut Polizei gegen 21 Uhr in einem älteren Kleintransporter auf der B30 aus Richtung ...