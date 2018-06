Flüchtlinge haben am späten Montagabend mehrere Sicherheitsbeamte in einer Unterkunft in Stuttgart mit Bierflaschen beworfen. Nach Auskunft der Polizei vom Dienstag war dem Angriff ein Streit zwischen einem der Bewohner und den Sicherheitskräften vorausgegangen. Die alarmierten Beamten nahmen vier Männer im Alter zwischen 16 Jahren und 39 Jahren fest. Sie mussten die Nacht in Gewahrsam verbringen.

