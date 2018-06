Ein 19 Jahre alter Flüchtling ist in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) im Rhein untergegangen und wird seitdem vermisst. Der junge Mann, der nicht schwimmen konnte, war am Mittwochabend von der Strömung des Flusses mitgerissen worden und ertrank vermutlich, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine Suchaktion blieb erfolglos.