In einem Waldstück bei Pfinztal (Kreis Karlsruhe) hat eine Fläche von rund 300 Quadratmetern gebrannt. Das Feuer brach am Dienstagnachmittag an einem Holzunterstand aus und griff auf umstehende Bäume über, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Laut Polizei wurden mehrere Bäume beschädigt, der Schaden war zunächst noch unklar. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.