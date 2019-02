Ein 46-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in Ravensburg erstochen worden. Die Tat ereignete sich gegen 19.15 Uhr auf der Straße im Salamanderweg, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagmorgen mitteilten. Noch am Donnerstagabend ist demnach ein 33-jähriger Tatverdächtiger nach einer Verfolgungsjagd in Wangen festgenommen worden. Der bereits vorbestrafte Mann soll noch im Lauf des Freitags dem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war es zunächst zu einem Streit in der Wohnung der Freundin des ...