Nach einem Scheunenbrand ist es in einem Bach bei Winnenden (Rems-Murr-Kreis) zu einem Fischsterben gekommen. Rückstände aus dem Löschwasser hätten den Sauerstoffgehalt im Wasser sinken lassen, teilte die Polizei unter Berufung auf das Umweltschutzamt am Mittwoch mit. Die Feuerwehr pumpte einen Großteil des belasteten Wassers ab und führte Frischwasser zu. Weitere Schäden für einen darunterliegenden Bach konnten den Angaben nach abgewendet werden. Die Polizei war am Dienstag über die toten Fische informiert worden. Die Scheune hatte zuvor am Wochenende gebrannt.

Pressemitteilung