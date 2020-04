Vermutlich wegen einer Störung in einem Klärwerk sind zahlreiche Fische im Fluss Glems im Landkreis Ludwigsburg verendet. Die genaue Ursache ist bislang unklar, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Am Wochenende hatte ein Angler in Ditzingen die toten Fische entdeckt. Nach bisherigen Ermittlungen soll verunreinigter Schaum in die Glems gelangt sein, wodurch der Sauerstoffgehalt in dem Gewässer sank. Die toten Tiere mit einem Gewicht von etwa 20 Kilogramm werden derzeit in Stuttgart untersucht. Außerdem sollen weiterhin Proben aus der Glems entnommen werden.

Pressemitteilung