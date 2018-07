Der Energieversorger MVV und die AVR Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein-Neckar-Kreises machen gemeinsame Sache. Größere Biomasse- und Energieprojekte sollen künftig von ihrem gemeinsamen Unternehmen RNE Rhein-Neckar Energie GmbH umgesetzt werden. „Klimaschutz kann nur gelingen, wenn alle Akteure zusammenwirken und am selben Strang in dieselbe Richtung ziehen“, meinte MVV-Chef Georg Müller am Mittwoch in Mannheim. Das neue Unternehmen wird von der Leitung beider Firmen geführt, weitere Mitarbeiter werden je nach Bedarf für die Projekte beschäftigt, hieß es. Die MVV betreibt bundesweit mehr als 30 Biomassekraftwerke. In der Rhein-Neckar-Region soll komplett auf erneuerbare Energien umgestellt werden.