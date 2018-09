Ein Großbrand in Kirchberg (Rems-Murr-Kreis) hat ein Firmengebäude vollständig zerstört. Die vier Bewohner des ehemaligen Landwirtschaftsgebäudes hätten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können, teilte die Polizei in Aalen am Samstag mit. Verletzte gab es nicht. In der Umgebung kam es laut Polizei in letzter Zeit immer wieder zu Bränden. Eine Brandstiftung könne daher nicht ausgeschlossen werden. Im Zusammenhang mit dem Brand werde derzeit ein Mann überprüft.

Der Brand brach demnach am frühen Samstagmorgen aus und beschädigte auch die Fassade einer nahen Flüchtlingsunterkunft. Die zehn Bewohner seien anderweitig untergebracht worden. Die Feuerwehr war mit 70 Einsatzkräften vor Ort. Die Schadenshöhe und die Brandursache waren zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei