Finanzminister verteidigt Grundsteuer

Er gehörte zu den großen Überraschungen in der neuen grünen Ministerriege: Danyal Bayaz (37), gebürtiger Heidelberger, hat mit dem Finanzressorts eines der wichtigsten Häuser übernommen. Im Interview erzählt Bayaz, wie er zu Schuldenbremse steht und warum das umstrittene Grundsteuer-Modell des Südwestens gerecht ist.

Noch vor wenigen Monaten konnten Sie als Abgeordneter der Opposition im Bundestag die Regierung grillen und abends in Berlin durch die Kneipe ziehen. Jetzt sind Sie Finanzminister eines der reichsten Bundesländer, sind zum ersten Mal Papa geworden und müssen Arbeit in Stuttgart und Familie in München zusammenbringen. Sind Sie im neuen Leben schon angekommen?

Es war ein harter Rollenwechsel. Aber jetzt, nach drei Monaten, bin ich im Amt und in der Landespolitik ganz gut angekommen. Übrigens haben wir im Wirecard-Untersuchungsausschuss in Berlin bis tief in die Nacht getagt, so dass das mit den Kneipen nichts wurde.

Würden Sie und ihre Partnerin Katharina Schulze, Grünen-Fraktionschefin im bayerischen Landtag ist, jetzt lieber zwei Monate in der Elternzeit verreisen? Fühlt sich Politik nach großen Opfern an?

Ich habe mir schon Freiräume erkämpft und trotzdem haben wir gleichzeitig einen Nachtragshaushalt aufgestellt und stecken in den Haushaltsvorbereitungen für das nächste Jahr. Ich glaube, das trifft es schon ganz gut, wenn man sagt, da muss man auch Opfer bringen. Aber ich habe mir das natürlich mit der Anfrage für diese Aufgabe auch sehr genau überlegt. Wir in der Politik müssen uns darüber mehr Gedanken machen, wie wir die Aufgabe als Abgeordneter, als Minister, als Ministerin auch familientauglicher machen können. Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollte uns insgesamt ein gesamtgesellschaftliches Anliegen sein. Das gilt ja nicht nur für die Politik, sondern beschäftigt viele Menschen da draußen, gerade Familien, die es in der Pandemie alles andere als leicht haben.

Nervt es Sie sehr, wenn Sie Daniel statt Danyal genannt werden?

Erst einmal freut mich die Frage, weil Ihnen das ja offenbar auch hier und da mal aufgefallen ist. Vielleicht liegt es mitunter auch an der Autokorrektur. Ich nehme das aber sportlich. Das kann passieren. Mancher hat ja auch Probleme damit, Cem Özdemir richtig auszusprechen, obwohl er schon deutlich länger im Geschäft ist als ich. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die sich ärgern, wenn ihn Leute fragen, wo der Name herkommt. Wenn dahinter echtes Interesse steckt, freut mich das.

Als neuer Finanzminister haben Sie sich sicher erstmal einen Überblick verschafft. Wo sehen Sie Einsparpotenziale?

Wir haben den Ressorts für den nächsten Haushalt Hausaufgaben mit auf den Weg gegeben. Jedes Ministerium muss sich fragen, wo alte Zöpfe abgeschnitten werden können. Ich habe auch den Eindruck, dass die Ressorts das auch aus eigenem Interesse machen, weil sie wissen, dass sie nur dann auch wieder Spielräume für neue Aufgaben haben. Das gilt übrigens auch für uns selbst. Zählt man die nachgeordneten Behörden mit, gehören mehr als 20 000 Beschäftigte zum Finanzministerium. Bei der Steuerverwaltung setzen wir schon länger auf Digitalisierung und wir wollen noch digitaler und bürgernäher werden. Außerdem wollen wir mehr Betriebsprüfer einsetzen, um gezielter gegen Steuervermeidung vorzugehen. Die rechnen sich relativ schnell und das wiederum eröffnet uns Spielräume, um mit bestehenden Ressourcen neue Aufgaben wahrzunehmen.

Stichwort Schuldenbremse: Wäre es nicht sinnvoll, gerade in diesen Zeiten mehr Kredite aufzunehmen, um mit billigem Geld Schulen, Straßen, Brücken und sonstige Infrastruktur auf Vordermann zu bringen?

Die Schuldenbremse schafft Vertrauen in nachhaltige Finanzen und sie lässt uns in Krisensituationen Spielräume. Sonst hätten wir in der Krise diese Notkredite gar nicht aufnehmen können. Viel wichtiger als die Frage nach den Schulden ist die Frage, wie wir es schaffen können, mehr Investitionen zu stemmen. Ich habe die Hoffnung, dass sich eine neue Bundesregierung dieser Aufgabe widmet und mit uns Ländern auch darüber spricht. Ich hoffe auf einen offenen Diskurs, in dem es auch darum gehen kann, die Schuldenbremse unter dem Gesichtspunkt von Investitionen zu evaluieren und bei Bedarf weiterzuentwickeln.

Was Sie sagen, klingt sehr nach Winfried Kretschmann. Ist diese inhaltliche Nähe der Grund, warum er sie nach Stuttgart geholt hat?

Das Erfolgsrezept von Winfried Kretschmann war immer eine Mischung aus Kontinuität und Verlässlichkeit auf der einen Seite und Innovation und neuen Impulsen auf der anderen. Das gilt für die Politik, und es gilt offenbar auch für Personalentscheidungen. Wir waren natürlich, bevor diese Entscheidung gefällt wurde, immer mal wieder im Gespräch darüber, wie wir uns die Zusammenarbeit vorstellen und was die Schwerpunkte sind, die wir in den fünf Jahren setzen müssen. Gerade bei der Frage, wie wir Baden-Württemberg auch für 2030 innovativ und wirtschaftlich erfolgreich aufstellen, haben wir gemerkt: Wir ticken da ähnlich. Und das hat möglicherweise die Entscheidung für beide Seiten erleichtert.

Sehen Sie sich nicht nur inhaltlich, sondern vielleicht auch ganz real in seiner Nachfolge?

Ich bin nach Stuttgart für den Job des Finanzministers gekommen. Diese Herausforderung nehme ich mit großem Respekt an. Mein Tag ist so voll und die Aufgaben sind so vielfältig, dass ich gar keine Zeit habe, mir über andere Dinge groß Gedanken zu machen – auch nicht, was ich in einigen Jahren mache.

Seit 100 Tagen sind Sie nun im Amt. Ein erstes Fazit?

Vor der Frage hat mich der ehemalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière gewarnt. Ich habe ihn um ein paar Tipps gebeten, bevor ich nach Stuttgart kam. Er hat gesagt: Früher hatte man 100 Tage Welpenschutz, heute muss man eine 100-Tage-Bilanz vorlegen. Mir ist natürlich klar, dass es in einer Pandemie keine Schonzeit geben kann. Ich glaube, die 100-Tage-Bilanz dieser Landesregierung kann sich wirklich sehen lassen. Wir haben schnell einen Nachtragshaushalt aufgestellt, um dieses Land weiterhin bestmöglich gegen diese Coronakrise zu wappnen und vielen Interessen gerecht zu werden. Wir haben das ambitionierteste Klimaschutz-Gesetz vorgelegt, das es in Deutschland gibt. Und wir haben gesellschaftlich wichtige Themen gleich angepackt, wie zum Beispiel die Wahlrechtsreform, um das Parlament jünger, weiblicher und diverser zu machen.

Was hätte denn vielleicht besser laufen können?

Ich mache die Erfahrung, dass die Mühlen der Demokratie auch in der Regierung langsam mahlen. Aber eine Landesregierung ist nunmal kein ultra effizientes Unternehmen. In der Krise haben wir gezeigt, dass wir auch schnell handlungsfähig sein können. Aber es ist auch wichtig, für einen Moment mal stehenzubleiben und abzuwägen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und trotzdem müssen wir schauen, wie wir auch als Verwaltung insgesamt noch schneller, agiler und auch bürgernäher werden.

Im Koalitionsvertrag steht alles unter Finanzierungsvorbehalt. Finden Sie das trotzdem richtig oder sollten Maßnahmen etwa zum Klimaschutz ausgenommen sein?

Ein Finanzierungsvorbehalt ist in der Politik erst einmal nichts Ungewöhnliches. Er zwingt dazu, Schwerpunkte setzen. Gleichzeitig ist der Klimaschutz Thema Nummer eins in den kommenden Jahren. Dem wollen wir natürlich gerecht werden und wollen Vorbild sein. Wir werden investieren, wo wir investieren müssen. Aber wir dürfen nicht so tun, als sei staatliches Geld die Lösung für jedes Problem. Für die Transformation im Bereich Nachhaltigkeit sind vor allem Unternehmertum und privates Kapital in gigantischem Maßstab gefragt.

Alles kann aber nicht über das Ordnungsrecht geregelt werden. Wie sollen die restlichen Ideen denn finanziert werden? Vielleicht mit einer Vermögenssteuer?

Bei der Vermögenssteuer bin ich skeptisch. Immobilien, Unternehmen und Sachgegenstände müssten dafür jedes Jahr bewertet werden. Die Steuerverwaltung würde das sehr stark in Beschlag nehmen. Ich plädiere für eine effektivere Erbschaftssteuer mit weniger Ausnahmetatbeständen. Stellen wir uns vor, jemand erbt ein Unternehmen, das wird bewertet und darauf entfällt eine Steuerlast. Die muss der Erbe aber nicht sofort bezahlen, sondern kann sie beispielsweise über zehn Jahre mit einem Teil des Gewinns abbezahlen. Ich finde, das ist nach dieser Krise, in der die Staatsschulden stark angestiegen sind, um die Wirtschaft zu stabilisieren, auch zumutbar. Wichtig ist, dass damit keine Arbeitsplätze und Investitionen bedroht werden.

Als erstes Bundesland hat Baden-Württemberg vergangenes Jahr eine neue Form der Grundsteuer ab 2025 beschlossen. Zur Berechnung spielen nur Grundstücksfläche und Bodenrichtwert eine Rolle. Die Berechnung dieses Werts ist laut Experten völlig intransparent und spiegelt nicht die Realität wider. Haben sie recht?

Wir haben ein Modell vorgelegt, das gerecht, einfach, unbürokratisch und transparent ist.

Das marode kleine Häuschen kostet die betagte Besitzerin in diesem Modell genauso viel wie den reichen Nachbarn seine Villa, wenn die Grundstücke gleich groß sind. Ist das gerecht?

Ich weiß nicht, ob uns konstruierte Einzelbeispiele in der Frage weiterhelfen. Es hat auch einen sozialen Aspekt, dass tendenziell entlastet wird, wenn Mehrfamilienhäuser auf einer Fläche stehen. Dort wohnen ja normalerweise eher die Leute, die kleinere Einkommen haben.

Das grün-schwarze Kabinett hat jüngst die Grundsteuer C auf den Weg gebracht, mit der Kommunen unbebaute Grundstücke gesondert höher besteuern können. Das soll die Leute dazu bringen, die Flächen zu bebauen. Berechnungen in manchen Kommunen zeigen, dass sich unbebaute Grundstücke ohnehin massiv verteuern werden im neuen Modell. Ist das nicht Symbolpolitik?

Die Grundsteuer C ist ein Instrument, mit dem Kommunen für mehr Wohnraum sorgen können. Wenn es in einer Kommune zum Beispiel baureife, aber unbebaute Grundstücke in der Innenstadt gibt, kann die Kommune damit einen Anreiz zur Innenstadtentwicklung schaffen. Wir wollen Außenflächen schützen und die unnötige Versiegelung der Landschaften verhindern. Kommunen, die das Instrument jedoch nicht nutzen wollen, werden auch nicht dazu gezwungen.

Wenn Sie alten Freunden von Ihrem neuen Job erzählen, prahlen Sie dann damit, dass Sie jetzt mit der Wilhelma in Stuttgart für einen Zoo verantwortlich sind, oder damit, dass Ihnen jetzt praktisch die Rothaus-Brauerei und damit das auch in Berlin bekannte Tannenzäpfle gehört?

Das Zäpfle wird in einigen hippen Berliner Bars für stolze vier Euro verkauft. Als Finanzminister freut es mich natürlich ganz besonders, wenn unsere Staatsbrauerei so gut ankommt. Die Brauerei, aber auch die vielen Schlösser und Gärten oder die Wilhelma zeigen, wie vielfältig die Aufgaben hier sind. Aber meine Berliner Freunde fragen mich manchmal schon im Spaß, was ich hier in Stuttgart eigentlich mache, als Bierminister oder Tierbeauftragter.