Die CDU/FDP-Koalition habe vor wenigen Wochen „einen klaren Zeitplan für die Haushaltspolitik festgelegt“, wonach erst nach der Steuerschätzung Anfang November und im Licht der absehbaren Wirtschaftsentwicklung der Etat beschlossen wird, ließ Oettinger einen Sprecher mitteilen. „Insofern besteht für weitergehende Festlegungen zum jetzigen Zeitpunkt kein Bedarf.“

Stächele hatte zuvor der „Südwest Presse“ gesagt: „Wenn wir, wovon ich ausgehe, 2010 erneut eine konjunkturfördernde Politik mit Blick auf den Arbeitsmarkt machen müssen, geht das zumindest in dem Jahr nicht ohne Neuverschuldung ab.“ Eine Haushaltssperre hält der Minister in diesem Jahr - im Unterschied zur Landeshauptstadt Stuttgart - nicht für sinnvoll. „Der Haushalt ist das erste Konjunkturprogramm“, sagte Stächele. Wenn man jetzt zu stark eingreife, gerieten Arbeitsplätze in Gefahr.

CDU-Generalsekretär Thomas Strobl bescheinigte Stächele angesichts historischer Einnahmeausfälle einen „realistischen Gedankenansatz“. Dennoch halte er am generellen Ziel der Nullverschuldung fest. Zur Aufnahme neuer Darlehen im Jahr 2010 sagte Strobl: „Das ist kein Einstieg in einen Dauerzustand. Das mittelfristige Ziel muss die Netto-Null sein.“

Die oppositionellen Grünen mahnten, nun nicht alle Dämme in der Finanzpolitik brechen zu lassen. Das Land müsse alle Projekte auf den Prüfstand stellen, die nicht zu seinen unmittelbaren Aufgaben gehören, forderte der Grünen-Abgeordnete Eugen Schlachter. Als ein Beispiel nannte er den Bau der Schnellbahntrasse Stuttgart-Ulm im Rahmen des Milliarden-Bahnprojekts Stuttgart 21.

FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke erwartet, dass Stächele trotz neuer Schulden in allen Einzeletats nach Möglichkeiten für Einsparungen suchen wird. „Dann wird er das Ganze aufaddieren und dann kommt da wahrscheinlich eine dreistellige Millionensumme raus. Dann wird er das mit den 400 Millionen Euro Rücklagen addieren und dann mit den Steuerausfällen vergleichen“, sagte Rülke. Wie der Differenzbetrag ausgeglichen wird, müsse nach der Steuerschätzung Anfang November diskutiert werden. Dass die Politik der Kürzungen an ihre Grenze kommt, sieht auch der FDP-Politiker: „Ich denke, der Haushalt ist in vielen Bereichen ausgemostet.“ (lsw)