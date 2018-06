Finanzminister Schmid: Bundesgeld muss ohne Zweckbindung fließen

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württembergs Finanzminister Nils Schmid (SPD) pocht darauf, dass der Bund die versprochenen sechs Milliarden Euro ohne große Auflagen an die Bundesländer verteilt. „Das Geld soll einfach und unbürokratisch an die Länder fließen, damit sie ihre eigenen Schwerpunkte in den Bereichen Kinderbetreuung, Schulen und Hochschulen setzen können“, sagte Schmid der Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart. Er bezog sich auf den schwarz-roten Koalitionsvertrag im Bund. „Da ist keine Zweckbindung vorgesehen und keine Nachweispflicht mit Kontrollmöglichkeiten des Bundes.“