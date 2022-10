Finanzminister Bayaz: „Risiken haben nicht immer ein Preisschild“

Mit dem Doppelhaushalt 2023/24 wollte die grün-schwarze Landesregierung einen finanzpolitischen Wumms Richtung Zukunft starten – ohne neue Schulden. Die wird es nun aber doch geben. Im Interview erklärt Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne), warum er das für nötig hält und welche Prioritäten der 39-Jährige im Haushalt setzt.

Als die Grünen vor zehn Jahren erstmals als Regierungspartei einen Doppelhaushalt eingebracht hatten, lag das Volumen des Etats für die Jahre 2013/14 bei 82 Milliarden Euro. Der für die Jahre 2023/24 soll 121 Milliarden Euro umfassen – und trotzdem singen Sie das Klagelied von der angespannten Haushaltslage. Wie kann das sein?

Der Landeshaushalt ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen, aber ebenso sind Wirtschaft und Bevölkerung in dieser Zeit stetig gewachsen. Insofern lassen sich die Zahlen von heute mit denen von 2011 schlecht vergleichen. Damals kamen wir aus einer Finanz- und Wirtschaftskrise, danach kannten die Steuereinnahmen nur eine Richtung, nämlich nach oben. Und zugleich sind staatliche Aufgaben wie Klimaschutz und Digitalisierung dringlicher geworden. Dass wir eine schwierige Haushaltslage haben bezieht sich ja auf die aktuelle Situation und die nahe Zukunft. Stichworte hierfür sind Energiekrise, Inflation, gestörte Lieferketten, die drohende Rezession. Wir hatten rund 15 gute Jahre. Jetzt müssen wir uns in der Finanzpolitik viel stärker fokussieren und gerade in der Krise weg vom Gießkannenprinzip hin zu zielgerichteten Entlastungen.

Der Staat profitiert von der hohen Inflation durch hohe Steuereinnahmen. Für Bund, Länder und Kommunen rechnen die Finanzexperten, die die Steuerschätzung vorgenommen haben, mit zusätzlichen Einnahmen von 126 Milliarden bis 2026. Für Baden-Württemberg stehen 2,5 Milliarden extra im Raum. Was passiert mit dem Geld?

Wir können mit den Steuermehreinnahmen große Teil des Entlastungspakets des Bundes mittragen. Das heißt, wir geben die Steuermehreinnahmen vollständig an die Menschen und Unternehmen zurück. Der Staat darf kein Inflationsgewinner sein und das ist er auch nicht.

Für den kommenden Haushalt planten Sie bereits vor der Steuerschätzung mit einer „Rücklage für Haushaltsrisiken“ in Höhe von 1,3 Milliarden Euro, einer „Inflationsvorsorge“ vonb einer Milliarde Euro und eine Vorsorge für mögliche Steuermindereinnahmen von 460 Millionen Euro. Warum wollen Sie nun noch mehr Geld bunkern?

Allein das dritte Entlastungspaket des Bundes kostet das Land und die Kommunen in Baden-Württemberg fast fünf Milliarden Euro. Und das ist ja noch nicht alles. Der Bundesfinanzminister hat weitere Entlastungen angekündigt, die uns mindestens 500 Millionen im Jahr kosten werden. Das müssen wir ja stemmen können. Ebenso müssen wir in der Lage sein, gezielt selbst Maßnahmen zu ergreifen im Land, um die Folgen von Energiekrise und Inflation abzufedern. Die Lehre für mich aus der Pandemie ist: Mit einer Rücklage ist der Staat handlungsfähig und kann in einer hochdynamischen Lage flexibel reagieren. Die Menschen und Unternehmen müssen sich darauf verlassen können, dass der Staat gerade in der Krise funktioniert. Und dafür sorgen wir.

Gehört es zum guten Ton eines Finanzministers, Zahlen schlechtzureden Schließlich haben Sie dank Überschüssen aus dem Jahr 2021 einen Puffer in Höhe von 4,3 Milliarden Euro.

Mein Amtsverständnis ist nicht das alleinige Ziel, das Geld zusammenzuhalten. Gute Finanzpolitik muss ermöglichen, vor allem in Bereichen wie Klimaschutz, Bildung, Innovation. Es gibt viele tolle Ideen und Pläne meiner Kollegen in Landtag und Regierung, aber nicht alles werden wir mit diesem Entwurf umsetzen können. So verstehe ich mich als Ermöglicher und zugleich als Krisen- und Risikomanager. Und gerade Risiken haben nicht immer ein Preisschild. Das macht es aktuell so schwierig.

Trotz der Mehreinnahmen warnen Sie schon jetzt, dass die Schuldenbremse womöglich nicht eingehalten werden könne und haben in der Haushaltskommission beschlossen, eine Milliarde Euro Schulden zusätzlich aufzunehmen. Wie passt das zusammen?

Die Steuermehreinnahmen fließen ja schon vollständig in Entlastungsmaßnahmen. Zusätzlich nehmen wir nun Kredite auf, um in der Lage zu sein, weitere Entlastungen für Bürger und Unternehmer zu stemmen und in der Krise handlungsfähig zu sein. Das ist wichtig. Und die Schuldenbremse gibt uns genau dafür die Möglichkeit, da sie Luft zum Atmen bietet, wenn die Konjunktur sich abkühlt. Da uns nächstes Jahr eine Rezession bevorsteht, holen wir uns jetzt genau diese Luft in Form neuer Kredite. Das alles ist im Rahmen der Schuldenbremse. Wovon ich allerdings wenig halte, ist der Weg des Bundesfinanzministers: so zu tun, als würde man die Schuldenbremse im nächsten Jahr einhalten und sie dann durch Sondervermögen trickreich zu umgehen.

Im Doppelhaushalt wird nicht nur gespart, sondern auch fast 1700 neue Stellen geschaffen. Warum?

Hier geht es um die öffentliche Daseinsvorsorge. Die Stellen bei der Polizei sind notwendig, um alle Absolventen bei der Polizei zu übernehmen. Wir schaffen Stellen im Justizvollzug, für den Kampf gegen Cyberkriminalität und neue Lehrerstellen an Schulen. Wir müssen uns dann aber anstrengen, die Stellen auch mit guten Leuten zu besetzen. Auch wir haben einen eklatanten Fachkräftemangel.

50 neue Stellen wollen Sie sich selbst, vielmehr ihrem Landesbetrieb Vermögen und Bau genehmigen. Wozu?

Wir müssen vor allem bei Klimaschutz und Nachhaltigkeit vorankommen. Wir haben das sehr ambitionierte Ziel einer klimaneutralen Verwaltung bis 2030. 80 Prozent unserer CO2-Emissionen stammen von unseren 8000 Gebäude. Etwa in großen Uni-Klinika müssen wir ganze Heizzentralen austauschen, und wir wollen den Ausbau von PV-Anlagen auf unseren Dächern beschleunigen. Dafür brauchen wir Personal und Geld. Das sieht der Haushalt auch vor.

Erst zwei Prozent der Landesgebäude haben Solardächer. Warum?

Die absolute Zahl hat wenig Aussagekraft, denn dazu zählen auch viele historische Gebäude, auf denen Photovoltaik keinen Sinn macht oder der Denkmalschutz Sturm laufen würde. Viel aussagekräftiger ist unsere potenzielle Fläche für PV-Anlagen, das sind 600 000 Quadratmeter. Davon haben wir derzeit 21 Prozent belegt. Bis 2030 wollen die gesamte Fläche voll haben, wir haben also noch einen Weg vor uns, hier brauchen wir mehr Tempo.

Sie bringen einen anderen Stil in die Landespolitik – rappen etwa bei einer Delegationsreise in die USA, starten einen Podcast und vieles mehr. Manche Parteifreunde sprechen von großer Selbstvermarktungsstrategie. Bewerben Sie sich gerade um die Nachfolge von Winfried Kretschmann?

Für mich zählt vor allem, dass ich meine Aufgaben im Amt gut mache. Und trotzdem sollten wir uns zugestehen, dass jeder einen eigenen Stil hat. Wichtig ist, dass er wertschätzend und kooperativ ist. Ich will mir auch in diesem Amt treu bleiben.

Wen sollten die Grünen denn für die Kretschmann-Nachfolge ins Rennen schicken? Cem Özdemir?

Natürlich bringt Cem Özdemir alles mit, was ein Kandidat haben sollte. Der Ministerpräsident steht für diese Legislatur zur Verfügung. Und das ist gut so. Mit seiner Erfahrung, mit seiner Ruhe ist er auch der Richtige in so einer Zeit. Die Menschen interessieren sich aktuell auch nicht für Nachfolgedebatten, sondern erwarten von uns zurecht, das Land gut durch die Krise zu führen.

Würden Sie es denn machen, wenn Sie jemand fragt? Oder hat Ihre Frau Vorrang? Schließlich könnte Katharina Schulze nach der Landtagswahl in Bayern im nächsten Jahr Ministerin werden, wenn die Grünen in die Regierung kommen. Und dann ist da ja auch noch Ihr Kind...

Jede Regierung ist ja irgendwann mal fällig, auch die CSU. Deshalb drücke ich ihr ganz fest den Daumen, als Spitzenkandidatin und auch für eine Regierungsbeteiligung. Im Bundesrat sitzen die beiden Länder Baden-Württemberg und Bayern direkt nebeneinander, es wäre also schön, wenn wir dort Sitznachbarn wären. Wir treffen grundlegende familiäre Entscheidungen gemeinsam. Unser Leben erfordert jedenfalls viel Improvisation und Organisation zwischen Beruf, Familienzeit und Kita-Alltag. Und ohne die Omas würde es aktuell auch nicht gehen.