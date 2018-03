Finanzkonzern W&W verkauft seine Bank an Bremer Kreditbank

Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) verkauft seine Tochtergesellschaft Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank an die Bremer Kreditbank AG (BKB). Das teilte W&W am Dienstag mit. Mit der Pfandbriefbank sei unter dem neuen Eigner eine Vertriebskooperation vereinbart worden, so dass W&W über das Institut weiterhin Finanzprodukte anbieten kann.

Schon im vergangenen Sommer hatte das börsennotierte Unternehmen angekündigt, die Bank verkaufen zu wollen. Man strebe in seinen Geschäften eine „Fokussierung“ an, hieß es damals. Der endgültige Besitzerwechsel soll stattfinden, sobald die erforderlichen behördlichen Zustimmungen vorliegen, hieß es in der Mitteilung. Über den Preis haben W&W und die BKB Stillschweigen vereinbart.