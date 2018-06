Das Geld für die Elektrifizierung der Südbahn steht bereit. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) unterzeichnete den entsprechenden Finanzierungsvertrag, wie das Ministerium am Donnerstag der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigte. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) kündigte an, den Vertrag am kommenden Dienstag nach der Kabinettssitzung in Stuttgart ebenfalls unterzeichnen zu wollen. „Ich freue mich, dass der Elektrifizierung der Südbahn jetzt endlich nichts mehr im Weg steht“, sagte Hermann. „Wir waren seit vier Jahren zur Unterschrift bereit.“

Mit der Unterschrift der Verkehrsminister von Bund und Land wäre der Weg für die konkrete Planung und Bauausführung frei. Die Bahnstrecke von Ulm über Biberach, Ravensburg und Friedrichshafen nach Lindau ist eine der letzten Haupttrassen in Deutschland, die nur von Diesellokomotiven bedient wird. Sie soll nun Oberleitungen bekommen und außerdem so ausgebaut werden, dass Züge bis zu 160 Stundenkilometer schnell fahren können. Bisher liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 140 Stundenkilometern – aber nicht durchgängig. Die Gesamtkosten werden auf 225 Millionen Euro beziffert.

Bis zuletzt hatte es Streit um die genaue Aufteilung der Kosten gegeben. Eigentlich ist die Finanzierung der Schienenwege Sache des Bundes; das Land hatte sich aber bereit erklärt, die Hälfte der Kosten zu übernehmen.

Bund müsste Mehrkosten tragen

Kürzlich hatte Hermann allerdings klar gestellt, dass das Land höchstens 112,5Millionen Euro bereitstellen werde. Dabei soll es nun auch bleiben: „Das Land gibt nur diesen gedeckelten Zuschuss“, bekräftigte eine Sprecherin des Landesverkehrsministeriums auf Nachfrage. Damit müsste der Bund möglicherweise während der Bauphase anfallende Mehrkosten alleine tragen. Schon bisher sind die veranschlagten Kosten kräftig gestiegen: 2006 wurden für das Projekt noch 90 Millionen Euro veranschlagt, mittlerweile zweieinhalb-mal so viel.

Mehr entdecken:

Sein Stuttgarter Amtskollege Winfried Herrmann will am Dienstag nachziehen