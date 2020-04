Finanzielle Folgen für Sportvereine „Besorgnis erregend“

Der Württembergische Landessportbund (WLSB) fürchtet in der Coronavirus-Krise enorme finanzielle Schäden für die Vereine und verlängert die Möglichkeit, diese online zu melden. Innerhalb von zwei Wochen haben mehr als 1300 der 5700 Vereine in dem eingerichteten Online-Meldesystem ihre wirtschaftlichen Einbußen übermittelt, teilte der WLSB am Mittwoch mit.

Die finanziellen Ausfälle wegen der Corona-Pandemie seien „allein für den Zeitraum seit Mitte März Besorgnis erregend“, sagte WLSB-Präsident Andreas Felchle. Ursprünglich sollte das Online-Meldesystem lediglich bis zum 3. Mai geöffnet sein, nun wurde die Frist mindestens bis zum 17. Mai verlängert.

Aufgrund der Krise fordert der WLSB Hilfe der Politik. Die Wirtschaftshilfen von Bund und Land seien für die meisten Vereine „nicht geeignet“ kritisierte Felchle. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hatte den Sportvereinen in Baden-Württemberg im Kampf gegen die Folgen der Corona-Pandemie Ende März finanzielle Unterstützung zugesichert.

Meldesystem