Stuttgart (dpa/lsw) - Konzepte statt Konfrontation: Die Grünen im Landtag haben ein erstes Konzept für eine grundsätzliche Reform des Länderfinanzausgleichs vorgelegt. Sie lehnen die von Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) angekündigte Klage gegen den Finanzausgleich zwischen reichen und armen Bundesländern ab und setzen auf eine einvernehmliche Lösung. Eine Klage sei ein „Armutszeugnis“ für die Politik, sagte Grünen-Fraktionschef Winfried Kretschmann am Dienstag in Stuttgart. Mappus sage nicht, was er ändern wolle. Der Grünen schlagen vor, direkte Zahlungen von reichen an arme Länder einzustellen und stattdessen den Länderanteil an der Umsatzsteuer nach Bedarf zu verteilen.