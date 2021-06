Finale des Tennis-Turniers: Cilic gegen Auger-Aliassime

Jetzt wird die Grenze zwischen Lindau und Vorarlberg wirklich für den kleinen Grenzverkehr geöffnet: Nach dem Vorstoß von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag kündigen nun auch die österreichischen Nachbarn an, ihre Regelung anzupassen. Und zwar schon ab Donnerstag. Lindauer können also ins Café oder zum Einkaufen nach Vorarlberg. Wenn sie getestet, geimpft oder genesen sind.

Markus Söder (CSU) hatte am Dienstag die komplette Grenzregion am Bodensee in Aufruhr versetzt.