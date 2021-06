Filmreife Rettung aus überflutetem Tunnel in Dußlingen

Starkregen, Sturm und riesige Hagelkörner: Heftige Gewitter haben im Südwesten Deutschlands Straßen überschwemmt, Bäume umgestürzt und Keller überflutet. Besonders im Kreis Calw waren Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Abend schwer beschäftigt. Ein Sprecher der Polizei Pforzheim bestätigte der Deutschen Presse-Agentur überflutete Straßen, überlaufende Gullys und Erdrutsche in der Gemeinde Altensteig. Am Fluss Nagold wurde eine Mauer über einige Meter weggerissen.