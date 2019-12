Der Fall hatte für Aufsehen gesorgt: Eine 31 Jahre alte Frau will in einer Nacht im August in der Donau nach ihrem Handy tauchen. Weil sie nicht mehr gesehen wird, setzt eine Bekannte den Notruf ab.

Es folgt eine große Suchaktion zahlreicher Rettungskräfte zwischen Ulm und Neu-Ulm mit Sonargeräten und auch einem Hubschrauber – noch in der Nacht sowie am Nachmittag am Tag darauf. Angehörige sollen unter Tränen am Donauufer gewartet und sich Sorgen gemacht haben.