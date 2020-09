Filmaufnahmen auf dem Schluchsee rufen Polizei auf den Plan

Filmaufnahmen mit einem Motorboot auf dem Schluchsee haben einen Polizeieinsatz aufgelöst. Ein Spaziergänger hatte der Polizei am Dienstagabend ein Motorboot mit angehängtem Wasserskifahrer gemeldet. Die Beamten konnten nach Angaben von Donnerstag das Boot ans Ufer beordern. Sie informierten den Lenker über das Verbot von Motorbooten auf dem Gewässer. Dem hielt der Belehrte eine behördliche Genehmigung entgegen. Grund: ein Werbefilm für einen deutschen Sportwagenhersteller, der am Schluchsee gedreht wird. Der Schluchsee im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald ist der größte See im Schwarzwald.

