Fieber und keine Hilfe in Sicht

Sommer, Sonne, 30 Grad – und trotzdem verzeichnet das Robert-Koch-Institut aktuell ungewöhnlich viele Menschen mit Atemwegserkrankungen. Mehr als in den letzten Jahren. Gerade Eltern, die nach Linderung für ihre kranken Kinder suchen, treffen derzeit jedoch oft auf Apotheker mit leeren Händen. Für 277 verschiedene Arzneimittel weist das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Deutschland aktuell Lieferengpässe aus. Eigentlich sei die Maxime der Apotheker: „Ich kann die Medikamente beschaffen, die meine Patienten brauchen“, erklärt Carmen Gonzalez vom Landesapothekerverband Baden-Württemberg. Dass das derzeit jedoch häufig nicht möglich ist, erfülle die Apotheker mit Sorge, sagt sie.

Welche Medikamente sind betroffen?

Besonders schwierig sind aktuell Fiebersäfte für Kinder mit den Wirkstoffen Ibuprofen oder Paracetamol zu bekommen. Nur vereinzelt gebe es noch Paracetamolsaft eines bestimmten Herstellers, der dann aber so teuer ist, dass die Kosten nicht mehr komplett von der Krankenkasse gedeckt werden, erklärt Gonzalez. Aber auch Elektrolyte, die etwa bei Durchfallsymptomen sowohl an Kinder als auch an Erwachsene verschrieben werden, seien derzeit knapp.

Woran liegt der aktuelle Engpass?

Eine gerade für die sommerliche Jahreszeit massive derzeitige Grippewelle sorge für einen stark gestiegenen Bedarf an Ibuprofen und Paracetamol, erklärt Gonzalez. „Die Produktion kommt nicht mehr hinterher.“ Elektrolyte hingegen seien jeden Sommer stark gefragt, da sie für viele ein fester Bestandteil der Urlaubsapotheke seien. Damit hätten die Hersteller gerechnet, jedoch nicht damit, dass ein Internet-Hype, sie als Katermittel anpreist. Das sorge für eine hohe Nachfrage, die nicht vorherzusehen gewesen sei.

Wie gehen Apotheker damit um?

Eltern mit fiebernden Kindern müssen jedoch nicht auf eine Behandlung verzichten. Weil es punktuell noch Ware gibt, sei die aktuelle Situation offiziell kein Versorgungsengpass, so Gonzalez. Oft sei es jedoch „Glücksache“, wie sie sagt, ob die Apotheker, egal ob in Bayern oder Baden-Württemberg, im richtigen Moment vor dem Computer sitzen und die Medikamente nachbestellen können. Das merkt zum Beispiel auch Martin Buck von der Vitalapotheke in Bad Saulgau. „Unsere Vorräte schrumpfen“, schildert er, „und ich habe Sorge, dass unsere Kontingente bald aufgebraucht sind.“ Dabei merke er schon, dass viele Familien jetzt versuchten sich einen Vorrat anzulegen. „Das ist für uns alle nicht einfach, denn wir wollen die Leute ja gut versorgen.“

Was sind Alternativen?

Statt Fiebersäfte können Ärzte Fieberzäpfchen verschreiben. Die seien an manchen Stellen aber auch schon vergriffen, sagt Gonzalez. Kommt es dazu, können Apotheker auf Rezept eines Arztes auch selbst die nötigen Mittel herstellen. Das sei jedoch sehr viel zeitaufwendiger und kostspieliger. Für Martin Buck stellt sich zudem die Frage, wie lange die Rohstoffe dafür dann noch zur Verfügung stehen. „Aber bevor wir nicht versorgen können, machen wir natürlich auch das“, versichert er. Meist wüssten die verschreibenden Kinderärzte auch, wie die Versorgungslage in ihrem Umkreis aussehe.

Ist Besserung in Sicht?

Aktuell weist das BfArm die Lieferengpässe für Ibuprofen und Paracetamol bis in den Herbst hinein aus, danach könnte sich die Lage bessern. „Lieferengpässe gibt es schon eine ganze Weile“, erklärt Gonzalez allerdings, wobei immer wieder unterschiedliche Medikamente betroffen seien. Vor kurzem etwa das Krebsmedikament Tamoxifen oder vor ein paar Jahren Valsartan, das gegen Bluthochdruck und bei Herzschwäche eingesetzt wird. Um diesen Problemen langfristig begegnen zu können, will der Apothekerverband wieder mehr der Produktion nach Europa zurückholen: Aktuell stammen 68 Prozente der für den europäischen Markt bestimmten Wirkstoffe für Arzneimittel aus Produktionen in Asien, vor allem aus Indien und China, so eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Während der Corona-Pandemie hätten diese Länder jedoch einen höheren Eigenbedarf gehabt und daher nicht so viel nach Europa geliefert. Die Lieferwege durch eine verstärkte Produktion in Europa zu verkürzen, könne helfen, den Markt hier weniger Anfällig für Engpässe zu machen. „Aber das sind natürlich keine Lösungen, die man in kurzer Zeit verwirklichen kann“, sagt Gonzalez.

Was sollten Eltern jetzt tun?

Carmen Gonzalez rät Eltern davon ab, „dass man sich da über die Maße bevorratet.“ Das könne die Schwierigkeiten auf dem Markt nur verschärfen. Stattdessen sollten Eltern, deren Kinder zu schwerem Fieber neigten, Rücksprache mit ihrem Kinderarzt halten, oder sich bei den Apotheken in ihrer Region erkundigen, wie dort die Versorgungssituation aussieht.