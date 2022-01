FFP2-Maskenpflicht in Läden und Gastronomie in BaWü

Aus Sorge vor der Omikron-Variante verschärft die baden-württembergische Landesregierung die Corona-Maßnahmen. Das gaben Ministerpräsident Winfried Kretschmann sowie Gesundheitsminister Manfred Lucha (beide Grüne) am Dienstag in Stuttgart bekannt.

Künftig sollen FFP2-Masken in Einzelhandel und in der Gastronomie zur Pflicht werden. Bisher waren diese lediglich empfohlen. Zudem werde die Alarmstufe II und die damit verbundenen Maßnahmen trotz Unterlaufen der Schwellenwerte verlängert.

Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske gilt in Innenräumen überall dort, wo bisher schon eine Maskenpflicht galt. Reguläre OP-Masken sind dort somit nicht mehr erlaubt. Ausnahmen bestehen für den Öffentlichen Personennahverkehr sowie den Arbeitsplatz, da hier mit der Arbeitsschutzverordnung der Bund zuständig ist.

FFP2-Masken-Empfehlung wird nun zur Pflicht

Bereits im Dezember hatte das Land in seiner Corona-Verordnung eine FFP-Maskenregelung erlassen. Darin wurde allen Personen ab 18 Jahren empfohlen, "in Innenräumen, in denen eine Maskenpflicht besteht, eine FFP2 oder vergleichbare Maske" zu tragen.

Dass dies damals nicht verpflichtend festgeschrieben wurde, begründet Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) auf der Pressekonferenz am Dienstag mit dem Umstand, dass damals keine ausreichende Verfügbarkeit von FFP2-Masken gewährleistet werden konnte.

Eine neue Mutante ist eine neue Tatsache. Ministerpräsident Winfried Kretschmann

Die Landesregierung verkündetet zudem, dass die Alarmstufe II verlängert werden soll, auch wenn die maßgeblichen Schwellenwerte in dem definierten Zeitrahmen von fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten werden.

Momentan liegen auf den Intensivstationen in Baden-Württemberg 433 Corona-Patienten. Der Schwellenwert für Lockerungen liegt eigentlich bei 450. Ähnlich sieht es bei der Hospitalisierungsinzidenz aus. Diese liegt aktuell bei 2,58 und somit klar unter dem Schwellenwert von 6,0.

„Eine neue Mutante ist eine neue Tatsache“, begründete Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) diesen Schritt. Weil die ansteckender sei, habe man aus Vorsicht die Maßnahmen der Alarmstufe II verlängert. Formal würden die entscheidenden Werte eine Lockerung erlauben.

Kretschmann drückt bei Impfpflicht aufs Tempo

Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) ergänzte: „Im Wesentlichen entsprechen die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz unseren Maßgaben. Was dort beschlossen wurde, würde ich mal als baden-württembergischen Weg bezeichnen. Ein Auslaufen unserer Maßnahmen würde das jetzt konterkarieren.“

Ich bin mit dem ganzen Verfahren unzufrieden. Winfried Kretschmann zur Impfpflicht-Thematik

Mit Blick auf die schwelende Debatte über eine allgemeine Impfpflicht wünscht sich Kretschmann eine schnellere Entscheidung. „Ich bin mit dem ganzen Verfahren unzufrieden“, sagte er. „Wir haben am 21. Dezember in der Ministerpräsidentenkonferenz den Bundesrat und den Bundestag aufgefordert, einen Zeitplan vorzulegen. Das ist bisher nicht erfolgt.“

Mir fehlt die Idee, was wir sonst noch machen könnten, um Leute vom Impfen zu überzeugen. Winfried Kretschmann

Schon im November hatte Kretschmann gemeinsam mit seinem bayrischen Amtskollegen Markus Söder (CSU) eine allgemeine Impfpflicht gefordert und damit eine große Diskussion angestoßen. Inzwischen seien sich alle Ministerpräsidenten und der Kanzler einig, betonte Kretschmann. „Aufgrund dieser Klarheit wünsche ich mir, dass das jetzt zügig vonstattengeht. Wir haben da keine Zeit zu verlieren. Mehr Zustimmung als 16+1 kann man doch nicht bekommen.“

Weil die Zahl der Erstimpfungen im Land kaum noch ansteige, seien die benötigten Impfquoten nur mit einer Impfpflicht zu erreichen. „Mir fehlt die Idee, was wir sonst noch machen könnten, um Leute vom Impfen zu überzeugen.“

