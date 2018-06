Auf der Fahrt zu einem Einsatz ist eine Feuerwehrfrau aus Trossingen am Dienstag aus dem fahrenden Löschwagen gefallen und schwer verletzt worden.

Als die 20-Jährige einem Kameraden beim Anlegen der Atemschutzausrüstung helfen wollte, verfing sich ihr Gürtel nach Polizeiangaben an einem Hebel der Tür. Diese öffnete sich daraufhin und die Frau stürzte beim Abbiegen in Trossingen (Kreis Tuttlingen) auf die Straße. Sie kam in ein Krankenhaus.

