Die Polizei in Südbaden sucht den Besitzer eines Fasans. Einem Bewohner in Steinen (Landkreis Lörrach) war nach Angaben vom Freitag ein Vogel in den Vorgarten geflattert, der über ein Bild als mutmaßlicher Goldfasan identifiziert wurde. Die Feuerwehr fing das Tier an Silvester ein und brachte es artgerecht unter. Aus einem nahen Vogelpark stamme das Federvieh nicht.

Mitteilung