Feuerwehr birgt tote Jungstörche von Strommast

Mit einem Spezialfahrzeug samt ausfahrbarem Korb haben Feuerwehrleute und Mitarbeiter eines Energieversorgers zwei tote Jungstörche von einem Strommast in Offenburg geholt. Das Veterinäramt solle sich um die Kadaver kümmern, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Warum die Störche zu Tode gekommen sind, konnte ein Storchenexperte der Mitteilung zufolge nicht abschließend erklären. „Womöglich steht der Tod in Zusammenhang mit Rivalitäten zu einer anderen Storchenbrut im Ort“, hieß es. Das werde weiter beobachtet. Schon vor drei Wochen war den Angaben nach am Marktplatz ein toter Jungstorch geborgen worden. Bei dem Einsatz am Sonntag sei die Stromversorgung im Ort nicht unterbrochen worden.

© dpa-infocom, dpa:210613-99-976798/2

Mitteilung mit Foto