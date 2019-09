Feuer zerstört Scheune in Rheinau: 100 000 Euro Schaden

Bei einem Scheunenbrand in Rheinau (Ortenaukreis) ist ein Schaden von 100 000 Euro entstanden. Das Gebäude sei vollständig zerstört worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Zwei Bewohner des angebauten Wohnhauses seien durch Rauch leicht verletzt worden. Sie kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Ursache für den Brand am Montagabend war zunächst unklar. Ein Sachverständiger solle diese nun klären, hieß es.