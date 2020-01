Feuer zerstört Lagerhalle von Globushersteller Columbus

Beim Brand einer Lagerhalle des Globusherstellers Columbus in Krauchenwies (Kreis Sigmaringen) ist ein Millionenschaden entstanden. Das Feuer zerstörte die Halle vollständig, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Es werde von Brandstiftung ausgegangen. Zuerst habe ein Palette gebrannt, dann habe das Feuer auf die Halle übergegriffen. Die Feuerwehr sei kurz nach 23.00 Uhr am späten Donnerstagabend alarmiert worden. Der Schaden wurde auf mindestens 1,5 Millionen Euro geschätzt.

In Krauchenwies brannte es in den vergangenen Wochen mehrmals: Zweimal seien Altkleidercontainer betroffen gewesen. Und in zwei Fällen wurden Paletten auf dem Firmengelände von Columbus in Brand gesteckt - das erste Mal am 10. Januar. Damals wurde ein 41 Jahre alter Mann in der Nähe des Brandorts angetroffen. Es gebe bislang keine Hinweise, dass er mit dem Feuer in Verbindung stehe, sagte der Polizeisprecher. Ob zwischen dem Großbrand und den anderen Bränden ein Zusammenhang bestehe sei Gegenstand der Ermittlungen.

Columbus mit seinen etwa 40 Mitarbeitern ist eine der führenden Globusmanufakturen der Welt. Das Unternehmen wurde 1909 von Paul Ostergard in Berlin gegründet. 1948 erfolgte der Umzug nach Stuttgart. Nach der Wiedervereinigung brachen nach Angaben auf der Internetseite die Umsätze in der Branche ein und der Firmensitz wurde dann nach Krauchenwies verlegt. Seit Mitte 2017 hält der Kosmos-Verlag 51 Prozent der Anteile an dem Unternehmen, den Rest die Familie Ostergard. Die Globen werden über den Spielwaren-, Buch- und Möbelhandel verkauft, wie Kosmos-Manager Armin Sinnwell berichtete. Pro Jahr werden an die 100 000 Globen produziert.

Seit vergangenem Jahr produziert Columbus gleichfalls Spritzgussteile für Spielfiguren für Kosmos. Das Unternehmen ist unter anderem durch seine Experimentierkästen und Brettspiele bekannt.

Columbus

Polizei Ravensburg