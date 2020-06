Feuer zerstört Dachstuhl einer Scheune: 50 000 Euro Schaden

Beim Brand einer Scheune in Forchtenberg (Hohenlohekreis) ist ein hoher Schaden entstanden. Der Dachstuhl des Gebäudes sei zerstört worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Feuerwehr konnte demnach ein Übergreifen der Flammen auf nahe Wohnhäuser verhindern. Verletzt wurde bei dem Brand am frühen Dienstagmorgen niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 50 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.

