Feuer-Serie im Kreis Karlsruhe: Polizei sucht Brandstifter

Nach einer Serie von Flächenbränden im Kreis Karlsruhe seit Anfang Juli fahndet die Polizei nach Tätern. Die Ermittler gehen von einer Serienbrandstiftung aus. Alleine am 3. und 4. Juli seien die Feuerwehren zu zehn Einsätzen im Bereich von Eggenstein-Leopoldshafen ausgerückt. Dabei brannten unter anderem Strohballen und Felder, wie die Polizei am Montag in Karlsruhe mitteilte. Wegen der Trockenheit hatte sich ein Flächenbrand in einem Weizenfeld über fünf Hektar ausgedehnt. Mehrere Hundert Feuerwehrleute waren im Einsatz, um eine weitere Ausbreitung der Feuer zu verhindern. Zu weiteren Bränden kam es am Freitag und Samstag.

