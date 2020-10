Ein Feuer hat in einer Holzbaufirma in Dornhan (Landkreis Rottweil) einen Schaden von vermutlich mehreren Hunderttausend Euro angerichtet. Eine Lagerhalle und ein Verwaltungsgebäude standen in der Nacht zum Dienstag in Flammen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der Firmeninhaber musste zur Sicherheit sein in der Nähe stehendes Haus verlassen. 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Verletzte gab es den Angaben zufolge keine. Warum das Feuer ausgebrochen war, war zunächst unklar.

Pressemitteilung