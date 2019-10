Bei dem Brand eines Wohnhauses im Alb-Donau-Kreis sind am Montag die zwei Bewohner lebensgefährlich verletzt worden - ersten Ermittlungen zufolge hatte eine Explosion das Feuer am Mittag verursacht. Nach Polizeiangaben wurden der 35-jährige Mann und die Frau im Alter von 50 Jahren mit einem Rettungshubschrauber von Langenau in eine Münchener Spezialklinik geflogen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 200 000 Euro. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar.

Mitteilung der Polizei