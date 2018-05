Feuer in Wohnhaus: Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Die Polizei in Stuttgart hat nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus den mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Der 24 Jahre alte Mann habe selbst in dem Haus gewohnt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Gegen den Mann sei Haftbefehl wegen schwerer Brandstiftung erlassen worden. Das Motiv des 24-Jährigen sei aber noch unklar.

Bei dem Brand in der Nacht zum Dienstag wurden zwei Menschen leicht verletzt. Den Angaben zufolge hatten Nachbarn das Feuer im Keller des Hauses entdeckt. Wegen der starken Rauchentwicklungen mussten mehrere Menschen von der Feuerwehr über eine Drehleiter gerettet werden. Es entstand ein Schaden von etwa 100 000 Euro.

Mitteilung der Polizei