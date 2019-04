Feuer in Vereinsheim im Rems-Murr-Kreis: 250 000Euro Schaden

Bei einem Brand in einem Vereinsheim in Weissach im Tal (Rems-Murr-Kreis) sind rund 250 000 Euro Schaden entstanden. Das Feuer war aus bisher unbekannter Ursache in der Nacht zu Montag in einem angebauten Carport ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Mehr als 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit der Eindämmung der Flammen beschäftigt, die sich auf das gesamte Gebäude ausgebreitet hatten. Nach Polizeiangaben war zur Zeit des Brandausbruchs niemand in dem Haus. Am Montagmorgen waren die Einsatzkräfte noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Mitteilung der Polizei