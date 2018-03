Feuer in Schießsportanlage verursacht Millionenschaden

Das Feuer in einer Schießsportanlage im Landkreis Karlsruhe hat einen Schaden von rund einer Million Euro angerichtet. Die Ursache des Brandes vom Montagabend in Östringen sei weiter unklar, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zwei Verletzte kamen mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus, vier weitere wurden ambulant versorgt. Ein Mitarbeiter der Anlage hatte das Feuer bemerkt. Nach dem vergeblichen Versuch, den Brand zu löschen, hätten alle Anwesenden die Anlage verlassen. Neben 66 Feuerwehrleuten beteiligten sich auch Notärzte und Rettungskräfte an dem Einsatz. Ein Sachverständiger soll jetzt die Ursache des Feuers ermitteln.

