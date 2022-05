Feuer in Schaltschrank sorgt für Stromausfall

Weil ein Schaltschrank in einem Mehrfamilienhaus in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) in Brand geraten ist, fiel am Mittwochmittag fast im ganzen Stadtgebiet der Strom aus. Am Abend teilte die Polizei mit, es sei noch unklar, wann der Stromausfall vollständig beendet sei.

Im zweiten Untergeschoss des Hauses befänden sich mehrere Schaltschränke des Versorgers EnBW, die der Stromversorgung der umliegenden Bereiche dienten. In einem der Schränke sei es vermutlich zu einem technischen Defekt und dann zu dem Brand gekommen. Das Feuer habe sich über den Holzboden, Kabelleitungen sowie Lüftungsschlitze auf einen angrenzenden Lagerraum ausgebreitet. Die Feuerwehr war mit starken Kräften vor Ort. Personen kamen nicht zu Schaden.

Experten der EnBW verlegten oberirdisch eine Ersatzstarkstromleitung, damit es wenigstens teilweise wieder Strom gab. Der Versorger schätze den Schaden auf etwa 200.000 Euro, hieß es.

