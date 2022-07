Feuer in Recycling-Firma in Hockenheim: Straße gesperrt

In einer Recyclingfirma in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Feuer ausgebrochen. Riesige schwarze Rauchwolken zogen über die angrenzende Bundesstraße 39. Es seien zahlreiche Feuerwehrkräfte im Einsatz, um den Brand in den Griff zu bekommen, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Die Bundesstraße wurde wegen des Rauchs in beide Richtung gesperrt. Ob Menschen verletzt wurden und wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei noch nicht sagen.

