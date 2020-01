Feuer in Oldtimer-Garage möglicherweise Brandstiftung

Ein Feuer in einer Oldtimer-Lagerhalle in Langenargen (Bodenseekreis) vor rund zwei Wochen könnte absichtlich gelegt worden sein. Es bestehe der Verdacht auf Brandstiftung, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine technische Ursache scheide nach Einschätzung des Brandsachverständigen aus. Hinweise auf den oder die Täter gebe es aber noch nicht.

Bei dem Feuer in der als Garage genutzten Halle wurden Mitte Januar etwa ein Dutzend Oldtimer-Autos sowie Kunstgegenstände zerstört. Verletzte gab es nicht. Die Polizei geht von einem Schaden in Millionenhöhe aus.

Mitte Dezember seien auf dem Grundstück bereits 20 Fahrzeuge beschädigt worden, hieß es bei der Polizei weiter. Ende Dezember seien nach Angaben des Besitzers zudem an mehreren Fahrzeugen Reifen zerstochen worden. Zur Aufklärung der Straftaten hat die Kriminalpolizeidirektion eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.