Feuer in Mannheimer Stadtteilbibliothek: Hoher Sachschaden

Ein Feuer in einer Stadtteilbibliothek in Mannheim hat einen Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro angerichtet. Wie die Polizei weiter mitteilte, brach der Brand am Sonntagabend in einem Gebäudekomplex aus, in dem neben der Bibliothek auch zwei Schulen untergebracht sind. Zunächst hatte die Feuerwehr lediglich von einem Brand in einer Grundschule berichtet.

Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot an und löschte die Flammen. Die Bibliothek wurde stark beschädigt, es besteht sogar Einsturzgefahr. Verletzte gab es bei dem Brand nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.