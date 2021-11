Feuer in leerer Ferienwohnung verursacht hohen Schaden

Rund 400.000 Euro Schaden sind beim Brand in einer derzeit ungenutzten Ferienwohnung im Schwarzwald-Baar-Kreis entstanden. Die Flammen breiteten sich nach Polizeiangaben vom Samstag vom Bereich mit Herd und Kühlschrank aus und setzten den gesamten Dachstuhl in Brand. Die anderen Bewohner des Hauses konnten sich am Freitagabend retten und blieben unverletzt. Die Ursache für das Feuer in Unterkirnach muss der Mitteilung zufolge noch ermittelt werden.

